Gewonden door brand in Vaals

Vijf mensen zijn vrijdagavond gewond geraakt door een brand in een appartement in Vaals. Twee van hen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Drie anderen konden ter plaatse met ademhalingsproblemen door de ambulancedienst behandeld worden. Dat zei een woordvoerder van de brandweer.

De brand op de derde etage van een appartementencomplex aan de Laatbankstraat in het Limburgse dorp brak rond 22.40 uur door nog onbekende oorzaak uit. De vijf gewonden waren allen in het appartement waar de brand woedde. Ze werden met een hoogwerker en met ladders vanaf het balkon op de derde etage in veiligheid gebracht.

De brandweer liet een groot deel van het appartementencomplex ontruimen. Zo’n twintig bewoners worden opgevangen in het naburige kasteel Bloemendal.

Rond middernacht meldde de woordvoerder dat de brand uit was.