Twee mensen zijn op de A10 Noord rond Amsterdam gewond geraakt door een botsing waarbij twee auto’s en een bus waren betrokken. De gewonden zijn met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Een van hen zat bekneld. Het is nog niet duidelijk of ze in de bus zaten of in de auto’s, zei een woordvoerster van de politie.

Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Het is niet bekend van welke maatschappij de bus is. Volgens Rijkswaterstaat is het een touringcar.