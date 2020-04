Gewonden door botsing auto op pijlwagen bij Middelie

Door een botsing van een auto op een pijlwagen op de N247 ter hoogte van het Noord-Hollandse Middelie zijn donderdagavond drie mannen in het ziekenhuis beland. Het gaat om de 27-jarige bestuurder van de auto uit Medemblik, een 20-jarige bijrijder uit dezelfde plaats en de 48-jarige bestuurder van de pijlwagen uit Culemborg.

De pijlwagen stond op de provinciale weg vanwege wegwerkzaamheden. De drie mannen moesten door de brandweer uit de voertuigen worden gehaald en zijn vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de pijlwagen bleek uiteindelijk niet gewond te zijn geraakt.

De bestuurder van de auto heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. Bij hem is bloed afgenomen om te kijken of hij onder invloed van verdovende middelen heeft gereden. De toedracht van het ongeval is nog onbekend.