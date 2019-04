Op de Nieuwe Maas in Rotterdam zijn twee schepen dinsdag tegen elkaar aan gebotst. Volgens de veiligheidsregio zijn daarbij vier mensen gewond geraakt. Zij worden behandeld door ambulancepersoneel.

Bij de aanvaring is niemand te water geraakt. Of de botsing heeft geleid tot veel schade is nog onbekend. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.