Gewonden bij steekpartijen in Terneuzen en Beverwijk

Bij twee verschillende steekpartijen in Terneuzen en Beverwijk zijn twee mannen gewond geraakt. Drie mannen zijn aangehouden, meldt de politie.

Bij de steekpartij in Terneuzen gaat het om een 34-jarige man uit de Zeeuwse plaats, die vrijdagavond werd aangehouden. Bij dit incident is een nog onbekende man ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd aan het begin van de avond gevonden nabij een bushokje bij een halte aan de Sloelaan in Terneuzen. Naar de identiteit van het slachtoffer en de toedracht van het steekincident wordt onderzoek gedaan.

Vanwege het steekincident in Beverwijk, waarbij een 21-jarige man uit Breda gewond raakte, werden zaterdagochtend een 18-jarige man uit Breda en een 19-jarige man uit Bavel aangehouden. Rond 06.00 uur werd de politie gewaarschuwd dat drie mannen op de Meerstraat ruzie hadden. De mannen zouden wapens bij zich hebben. Bij het Stationsplein troffen de agenten drie mannen aan die voldeden aan het signalement. Een van hen rende naar de auto en vertelde dat hij was neergestoken na een conflict met de Brabanders. De tieners werden daarna aangehouden en het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Een van de verdachten had een balletjespistool bij zich. Dat is in beslag genomen.