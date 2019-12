Gewonden bij schietpartij in centrum Breda, 3 verdachten opgepakt

Midden in het centrum van Breda is zaterdagnacht een schietincident geweest waarbij gewonden zijn gevallen. De schietpartij was in de Reigerstraat, bij de Grote Kerk en de Havermarkt. In die straten zit veel horeca en op zaterdagavond is het daar vaak druk met uitgaanspubliek. Volgens de regionale website BN DeStem vond de schietpartij plaats in de buurt van de populaire uitgaansgelegenheid De Graanbeurs en het café De Kapitein. Deze zijn ook ontruimd en de omgeving is afgezet. De politie spreekt van meerdere gewonden, maar weet nog niet precies wat er is gebeurd. Volgens het regionale medium zijn de gewonden portiers die na een ruzie op straat beschoten zijn. Er zijn drie verdachten aangehouden.