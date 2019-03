Gewonden bij botsing schepen op Westerschelde

Twee schepen zijn op elkaar gebotst op de Westerschelde bij Terneuzen. Daarbij zijn enkele mensen lichtgewond geraakt. Dat meldt Veiligheidsregio Zeeland. Een persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek.

Het passagierschip de Viking Indun en de tanker Chemical Marketer botsten rond middernacht op elkaar. Daarbij liepen beide schepen schade op. Ze hebben geen lekkage, want de beschadigingen zitten boven de waterlijn.

De Viking Indun had 171 passagiers aan boord. Het schip is aan een steiger in Terneuzen gelegd.

Voor beide schepen zijn de hulpdiensten aanwezig.