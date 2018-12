De 14-jarige jongen die donderdag gewond werd aangetroffen aan de Karspeldreef in Amsterdam-Zuidoost is waarschijnlijk neergestoken. „Wij gaan ervan uit dat er sprake was van een steekincident”, aldus een woordvoerster van de politie vrijdag.

De jongen is op donderdag geopereerd aan zijn verwondingen. Hij maakt het relatief goed, aldus de woordvoerster. De politie spreekt later op vrijdag met hem over wat er is gebeurd. Op donderdag was nog onduidelijk wat de toedracht was van het incident.