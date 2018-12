Gewonde schutter geraakt door politiekogel

De man die tweede kerstdag zwaargewond raakte door een kogel in Rotterdam, is geraakt door een politiekogel. De politie schoot gericht op hem, nadat de man zelf op agenten had geschoten.

De 26-jarige schutter uit Rotterdam had die middag in de omgeving van de Bajonetstraat en het Adrianaplein ruzie met twee andere Rotterdammers, een 49-jarige man en een 23-jarige vrouw. Hij schoot op dit duo en op agenten die waren afgekomen op het conflict.

Agenten schoten terug en raakten de man, waarna hij kon worden overmeesterd. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

De 49-jarige en 23-jarige zijn donderdag vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in het onderzoek.

Het incident gebeurde op klaarlichte dag in de buurt van een speelplaatsje waar een vader en twee kinderen waren.