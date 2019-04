Gewonde schietpartij Sittard uit ziekenhuis

Een 41-jarige man uit Geleen die zondag gewond raakte bij een schietpartij in Sittard is ontslagen uit het ziekenhuis. Het slachtoffer liep verwondingen aan zijn gezicht op. De schietpartij vond plaats in de straat Aan het Broek.

De verdachte, een 54-jarige man uit Sittard, wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. In zijn huis troffen agenten een vuurwapen aan waarmee vermoedelijk is geschoten. De politie, die denkt dat het om een conflict in de relationele sfeer gaat, is nog bezig met onderzoek.