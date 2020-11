Gewonde man in pand in Arnhem overleden

De gewonde man die de poltie zaterdagochtend aantrof in een pand in Arnhem is overleden. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie zegt nog niets over zijn identiteit.

Aanleiding om het pand aan de Jansbinnensingel binnen te gaan, was de vondst vrijdag van een gewonde 55-jarige man uit Laren (Gelderland) die in zijn auto in de Cronjéstraat in Arnhem was neergeschoten. Ook hij overleed later zijn verwondingen.

Het onderzoek naar de neergeschoten man in de auto leidde al snel naar de woning aan de Jansbinnensingel. Omdat er wapens in het spel waren, zette de politie een speciaal team in. In de woning vonden ze de zwaargewonde man, die later overleed. De politie kan nog niet zeggen of de man is neergeschoten.

In de lokale media zijn verschillende berichten over een link met een misdrijf in Amersfoort. De recherche laat weten deze verhalen te kennen, en doet hiernaar ook onderzoek.