Gewonde man aangehouden in ziekenhuis wegens dood vrouw

De politie in Rotterdam heeft in een ziekenhuis een 39-jarige gewonde man aangehouden in verband met de dood van een 36-jarige vrouw. De politie vond het slachtoffer zaterdag na een melding in een woning in de Insulindestraat in Rotterdam-Noord.

Een buurvrouw had de politie gealarmeerd, nadat zij zich over drie meisjes (3, 5 en 7) had ontfermd. Hulpverleners vonden in de woning een zwaargewonde vrouw en gewonde man. Voor de vrouw kwam de hulp te laat.

De man is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels bij kennis en wordt zo snel mogelijk verhoord over de toedracht.

De drie meisjes zijn ongedeerd. Zij zijn opgevangen en krijgen de nodige zorg.

Het politieonderzoek is in volle gang.