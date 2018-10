Gewonde en hond dood door ongeluk Vlaardingen

Door een aanrijding zondagochtend in Vlaardingen is een vrouw ernstig gewond geraakt. De 62-jarige vrouw stak op de Linden van den Heuvellsingel de weg over met haar hond toen een auto hen schepte. De witte herder overleed ter plaatse, de vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden.

Volgens de politie was de 24-jarige autobestuurder uit Schiedam onder invloed van drugs. In het speeksel van de man zit volgens een test THC, de werkzame stof in wiet.

De vrouw, afkomstig uit Vlaardingen, liep een zware hoofdwond op en was buiten bewustzijn toen ze naar het ziekenhuis werd vervoerd. De politie doet onderzoek naar het ongeval bij de verkeersoversteekplaats.