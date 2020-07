Gewonde door steekpartij op vakantiepark in Oosterhout

Op een recreatiepark aan de Katjeskelder in Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag een 24-jarige man gewond geraakt bij een steekpartij. De man is met letsel aan zijn hand naar een ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de vermoedelijke dader.

Agenten werden rond 23.45 uur gewaarschuwd over het incident. Het slachtoffer verklaarde dat hij ruzie had gekregen met een man, die hem vervolgens met een mes stak. De verdachte ging er daarna vandoor. Agenten hebben tevergeefs naar hem uitgekeken op het park en in de omgeving.