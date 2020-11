Gewonde door steekpartij op school in Wapenveld

Een minderjarige jongen is maandagochtend door een steekpartij op een middelbare school aan de Groteweg in het Gelderse Wapenveld gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen hoe het slachtoffer eraan toe is.

Acht jongens en meisjes zijn aangehouden. Vanwege de leeftijd van alle betrokkenen is de politie terughoudend met het delen van verdere details.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en wie welke rol heeft gespeeld. Zolang het onderzoek nog in volle gang is, verwacht de politie niet meer informatie te kunnen geven.

Hoeveel mensen betrokken waren bij de vechtpartij op het Sprengen College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, is ook niet bekend. De directeur van de school bevestigde eerder dat er een incident heeft plaatsgevonden, maar weigerde in te gaan op het voorval.