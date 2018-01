Een 43-jarige man uit Assen is zaterdagmiddag neergestoken in een uit de hand gelopen ruzie in een wijkcentrum aan de Sleutelbloemstraat in zijn woonplaats. De politie heeft een verdachte aangehouden, een 42-jarige inwoner van Assen. De man had twee messen bij zich, die in beslag zijn genomen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.