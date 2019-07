In een trein op Rotterdam Centraal heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een persoon gewond geraakt. De politie heeft twee verdachten aangehouden en onderzoekt de toedracht.

Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. ProRail meldt dat de steekpartij in de trein plaatsvond die op spoor 7 stond.