Door een steekpartij in station Bijlmer ArenA in Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.00 uur iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is volgens de politie afgevoerd naar het ziekenhuis. In de directe omgeving is een verdachte aangehouden.

Het is nog onbekend wat er exact is voorgevallen, aldus de politie.