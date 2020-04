Door een steekincident in een woning aan de Blekerssingel in het centrum van Gouda is een persoon woensdagavond gewond geraakt. De politie is in de buurt op zoek naar een verdachte.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt. De aanleiding voor het incident is evenmin onbekend.