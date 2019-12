Door een steekpartij op de Convivastraat in Den Haag is een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het is nog niet duidelijk wat er is voorgevallen.

Regionale media melden dat het slachtoffer in de nek gestoken is en dat de dader spoorloos is. Het incident gebeurde in de Haagse wijk Laak.