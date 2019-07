Bij onenigheid tussen bewoners van het asielzoekerscentrum in Oisterwijk is een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd gestoken met een mes. De politie gaat ervan uit dat hij ook heet water over zich heen heeft gekregen.

Het 32-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aangehouden, net als twee andere verdachten, mannen van 37 en 21 jaar. De politie heeft bij het azc twee messen gevonden en in beslag genomen.