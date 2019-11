In een ggz-instelling in Castricum is dinsdagavond iemand gewond geraakt door een steekincident. Kort na het voorval heeft de politie een verdachte aangehouden in de buurt van de instelling aan de Oude Parklaan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt nog wat er precies is voorgevallen. Volgens NH Nieuws is het slachtoffer een verpleegkundige, maar de politie kan dat niet bevestigen.