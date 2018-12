De politie heeft op tweede kerstdag drie mannen opgepakt na een schietpartij in de Bajonetstraat in Rotterdam. Volgens de politie is een verdachte gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De aanleiding voor de schietpartij bij het Adrianaplein is vermoedelijk een ruzie. De politie heeft zelf een vuurwapen moeten gebruiken om de situatie onder controle te krijgen.