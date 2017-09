Een 26-jarige Amsterdammer is zaterdagochtend vroeg gearresteerd na een schietpartij in Rotterdam, waardoor een 24-jarige man uit Rotterdam-Pernis gewond raakte. Die werd in zijn been geraakt.

Het schietincident vond plaats rond 06.30 uur op het parkeerterrein van een uitgaansgelegenheid aan de Prins Alexanderlaan. Beveiligers van het horecabedrijf wisten de Amsterdammer staande te houden. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. Er is een vuurwapen in beslag genomen.