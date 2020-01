Bij een schietpartij aan de Bartokstraat in Tilburg is in de nacht van woensdag op donderdag een man gewond geraakt. Dat meldde de politie in de Noord-Brabantse stad. Een ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is nog niets bekend. De politie heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt.

Een grasveld aan de Bartokstraat is afgezet voor sporenonderzoek. De politie zoekt nog naar een of meerdere daders.