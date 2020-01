Door een schietpartij op de Nicolaas Beetsstraat in het Zeeuwse Terneuzen is zondagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer vluchtte in een auto naar het nabijgelegen dorp Hoofdplaat en belde de politie. De man is afgevoerd naar het ziekenhuis en de wagen waarin hij reed is in beslag genomen.

De politie kon nog niets zeggen over de aard van de verwondingen van het slachtoffer. „Hij was aanspreekbaar. Meer weet ik op dit moment niet”, aldus een politiewoordvoerder.