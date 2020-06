Door een schietincident aan de Hillelaan in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man gewond geraakt. De politie is op zoek naar de dader, die zou zijn weggevlucht richting de Rijnhaven. Het zou gaan om een man met zwarte jas, zwarte pet en korte spijkerbroek.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met een verwonding aan zijn been, aldus de politie. Wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekend.