Door een schietpartij in de Rotterdamse wijk Beverwaard is woensdagavond rond 22.30 uur een gewonde gevallen. De man werd op de Alerdincksingel in zijn been geraakt en is door ambulancemedewerkers geholpen.

De politie heeft meerdere hulzen gevonden en is nog op zoek naar de gevluchte dader of daders.