Gewonde door schietpartij in garage Amsterdam

Door een schietincident in een parkeergarage aan het Schollenbrugpad in Amsterdam is zaterdagmiddag een nog onbekend persoon gewond geraakt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie.

De vermoedelijke schutter is nog voortvluchtig. De politie zei niet te weten wat de aanleiding is voor de schietpartij. Het is nog niet duidelijk of het vuurwapen is gevonden.

Vorige maand werd in een parkeergarage bij het Rembrandtplein een 26-jarige man uit Almere neergeschoten, die later bezweek aan zijn verwondingen. Volgens lokale media zou er onenigheid zijn geweest bij een parkeerautomaat. Dat zou de aanleiding zijn geweest voor die schietpartij.