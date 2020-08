De politie heeft vrijdag in de Steenstraat in Arnhem een verdachte aangehouden die aan het eind van de middag op iemand zou hebben geschoten. Het slachtoffer raakte gewond. De politie doet sporenonderzoek en gaat de verdachte en getuigen horen. Vanwege het onderzoek is de Steenstraat in de Arnhemse binnenstad afgesloten.