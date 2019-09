Een voertuig is woensdagavond beschoten op de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost. Daardoor viel een gewonde, meldt de politie. Twee verdachten gingen er op een scooter vandoor in de richting van de Gooiseweg.

Het gaat volgens een melding op Burgernet om een zwarte scooter met drie wielen. De scooterrijders dragen donkere kleding en zwarte helmen.