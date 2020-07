Bij een schietincident op de Zuidhollandlaan in Enschede is dinsdag een gewonde gevallen. De politie meldde dat aan eind van de middag in Doetinchem drie personen zijn aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident.

Regionale media meldden dat de schietpartij in de buurt van een basisschool was, maar de politie kon dat niet bevestigen. In Enschede is de schoolvakantie inmiddels begonnen.