In het Limburgse Bergen is iemand gewond geraakt door een ontploffing tijdens het barbecueën. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, meldt de brandweer.

De ontploffing werd veroorzaakt na het ontsteken van de barbecue in een schuurtje. De brand die daardoor ontstond is door de brandweer geblust, maar het schuurtje is volledig verwoest.