Gewonde door ongeval bij Burgh-Haamstede, N57 voorlopig dicht

Door een ongeluk tussen een bestelwagen en een vrachtwagen met oplegger op de N57, ter hoogte van het Zeeuwse Burgh-Haamstede, is volgens de politie de bestuurder van de truck gewond geraakt. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg tussen Burgh-Haamstede en Serooskerke tot zeker middernacht in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.

Beide voertuigen kwamen rond 19.30 uur door onbekende oorzaak met elkaar in botsing en belandden in de sloot. De vrachtwagenchauffeur raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Door de ravage die ontstond, verwachten de hulpdiensten nog uren bezig te zijn met het bergen van de vrachtwagen en het busje.

Het verkeer wordt omgeleid via de Zeelandbrug.