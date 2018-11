Gewonde door omvallen kraan bij Erasmus MC

Bij het oude gedeelte van het Erasmus MC in Rotterdam is een bouwkraan omgevallen tijdens sloopwerkzaamheden. De kraanmachinist is gewond geraakt. „Hij wordt in de ambulance nagekeken en is aanspreekbaar”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het gaat om een mobiele kraan. Die stond bij het oude gedeelte van het vroegere Dijkzigt-ziekenhuis dat tegen de vlakte gaat. Het omvallen van de kraan heeft dan ook geen verdere gevolgen voor het ziekenhuis, aldus de woordvoerder.

De kraan viel tegen het gebouw aan, met een groot gat in de gevel tot gevolg. Om die reden is bouw- en woningtoezicht van de gemeente Rotterdam ingeschakeld.