Gewonde door lekkage ammoniak in pluimveeslachterij Goor

Een medewerker van een pluimveeslachterij in Goor is gewond geraakt door een ammoniaklekkage. Volgens de veiligheidsregio is in de nacht van zondag op maandag een kleine hoeveelheid van de giftige stof vrijgekomen. Het gebouw werd ontruimd en de lekkage is verholpen. De medewerker is naar een ziekenhuis gebracht.

Het incident was bij Plukon Food Group aan de Breukersweg in de Overijsselse plaats.

Hoe de persoon eraan toe is en hoe de ammoniak kon vrijkomen, is nog niet bekend. Volgens de brandweer is er geen gevaar geweest voor omwonenden.