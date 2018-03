Gewonde door instorten schuurtje

In het Friese plaatsje Menaldum is zaterdag iemand gewond geraakt toen het dak van een schuurtje instortte. De hulpdiensten hebben de man onder het puin vandaan gehaald. Welke verwondingen hij daarbij opliep, is onbekend.

Omroep Friesland meldt dat de man met zijn voeten vast was komen te zitten. Hij zou wel bij kennis zijn gebleven en zijn nagekeken in een ambulance. Ook politie en brandweer rukten uit naar de plaats van het ongeval.

De oorzaak van het instorten van het dak van het schuurtje is nog onbekend. Bij het gebouw zouden werkzaamheden hebben plaatsgevonden.