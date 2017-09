Gewonde door flatbrand Capelle aan den IJssel

In een flat in Capelle aan den IJssel heeft dinsdagochtend brand gewoed. Die ontstond in een woning op de dertiende verdieping. De woning is onbewoonbaar verklaard, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio. Ook op de veertiende en hoogste etage van het gebouw aan de Purmerhoek ontstond rookschade.

Een buurvrouw die rook had ingeademd is naar een ziekenhuis gebracht, twee kinderen konden ter plaatse worden behandeld. Netbeheerder Stedin sloot uit voorzorg de gastoevoer af.

In totaal achttien flatwoningen werden ontruimd. De meeste bewoners kunnen weer terug naar hun huis, maar drie woningen worden nog nagekeken op rook- en waterschade.

Na een uur, omstreeks 09.30 uur, was de brand geblust. Hoe de brand is ontstaan, is niet precies duidelijk. Hij zou in een meterkast zijn begonnen, maar de woordvoerster kon dat niet bevestigen.