Bij overslagbedrijf EMO op de Maasvlakte bij Rotterdam is een gewonde gevallen door een ontploffing. Het slachtoffer, een werknemer van wie de identiteit niet is bekendgemaakt, liep brandwonden op aan de handen. Volgens de veiligheidsregio is het explosiegevaar bij het bedrijf aan de Missouriweg geweken. Wat de explosie heeft veroorzaakt is niet bekend.