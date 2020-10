Door een explosie in een winkel in Zeist is vrijdagmiddag iemand gewond geraakt. Door de klap is veel schade ontstaan, aldus de veiligheidsregio Utrecht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.

Een woning boven de winkel in de winkelstraat de Slotlaan is ontruimd. De brandweer onderzoekt samen met bouwkundig specialisten of het gebouw nog veilig genoeg is om de bewoners weer naar huis te laten gaan. In de winkel is het volgens de brandweer een ravage.