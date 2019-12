Gewonde door crash na achtervolging op A73

Een auto die werd achtervolgd door de Duitse politie, is donderdagavond op de A73 in Venlo in botsing gekomen met een andere auto. De bestuurder van de vluchtauto raakte daardoor gewond en werd onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.

De vluchtende bestuurder zou de auto in Duitsland hebben gestolen en werd om die reden achtervolgd. De andere automobilist werd ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, hij kwam met de schrik vrij.

Als gevolg van het ongeval werd de A73 richting Nijmegen tussen Belfeld en Venlo-Zuid afgesloten, meldde Rijkswaterstaat.