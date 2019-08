Gewonde door brand zorgcentrum Tilburg

Bewoners van ruim vijftig zorgwoningen in Tilburg hebben vrijdagavond hun aanleunwoningen moeten verlaten wegens een brand. Een bewoner is volgens de veiligheidsregio met ernstige klachten door het inhaleren van rook opgenomen in het ziekenhuis. Twee andere bewoners die rook binnenkregen konden ter plaatse worden behandeld.

De brandweer had het vuur dat ontstond in de berging van Woonzorgcentrum den Herdgang aan het Tjeuke Timmermanspad snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat er rookschade in het hele pand ontstond. Alle bewoners worden elders ondergebracht. Het gaat om ouderen, maar ook mensen met een verstandelijke of psychosociale beperking.