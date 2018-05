In het Groningse Wildervank is een woning zwaar beschadigd geraakt door een brand. Een bewoner is vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis vervoerd.

De brand ontstond in een naastgelegen schuur van de woning. Het vuur verspreidde zich vervolgens naar het huis, waarop de woning is ontruimd. De brandweer meldde rond 00.45 uur dat de brand onder controle was.