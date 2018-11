Gewonde door brand in flatgebouw Den Haag

Door een brand in een flatgebouw aan de Stieltjesstraat in Den Haag heeft een persoon brandwonden opgelopen. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft iemand aangehouden en onderzoekt of deze persoon betrokken was bij het ontstaan van de brand.

De brandweer meldt dat twee andere aanwezigen bij de brand medisch zijn onderzocht omdat ze rook hadden ingeademd. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

De brand brak vrijdagavond uit in een flatwoning op de tiende verdieping en werd snel onder controle gebracht. Bewoners van acht appartementen rond de in brand staande woning werden opgevangen in het buurthuis.

De brandweer laat weten dat de bewoners van het adres waarop de brand woedde en van het huis daaronder vrijdagavond niet naar huis kunnen. Zij krijgen elders onderdak.