Gewonde door botsing vrachttrein en tankwagen

Door een botsing tussen een vrachttrein en een tankwagen bij Pernis, in het Rotterdamse havengebied, is een man gewond geraakt. Het slachtoffer zat enige tijd bekneld en is met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht, meldt de veiligheidsregio. Het is onbekend hoe hij eraan toe is.

Om hulp te verlenen vloog een traumahelikopter naar de Vondelingenplaat, waar het ongeval gebeurde. Er was geen gevaar voor de omgeving en in de tank zaten geen gevaarlijke stoffen, aldus een woordvoerder.

Het ongeluk gebeurde op het spoor aan de Butaanweg. Daar rijden uitsluitend goederentreinen overheen. De weg ligt naast de snelweg A4, niet ver van de Beneluxtunnel.

Volgens de veiligheidsregio zat de man bekneld tussen de trein en de tankauto. Hoe dat precies is gebeurd, is onduidelijk.