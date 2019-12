Door de botsing van een schip tegen de Sint Servaasbrug in Maastricht, is een bemanningslid van het schip gewond geraakt. Dat meldt de politie. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend.

Het schip is flink beschadigd geraakt toen het tegen de brug voer. Rijkswaterstaat is nog bezig de schade aan de brug op te nemen.

De Sint Servaasbrug wordt alleen gebruikt door voetgangers en fietsers en die kunnen er nog gebruik van maken. Ook de scheepvaart ondervindt geen hinder van de botsing.