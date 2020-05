Bij een woningoverval aan de Paviljoensgracht in het centrum van Den Haag is maandagochtend geschoten en een gewonde gevallen, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

De overval werd rond 08.30 uur gepleegd. De politie verspreidde via Twitter een signalement van twee verdachten. Een uur later konden zij worden aangehouden.