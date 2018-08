In een portiekwoning in Rotterdam is iemand gewond geraakt door een brand. De persoon is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer trof tevens een kat in de woning aan. Die overleefde het niet.

De brand woedde in een woning op de vierde etage van een flatje aan de Oppenheimstraat in de wijk Schiebroek. De woning raakte zwaar beschadigd. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar omliggende woningen.