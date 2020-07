Een persoon is gewond geraakt bij een brand in een woning in Eindhoven. Mogelijk ging aan de brand een explosie vooraf, maar dat is nog niet bevestigd, zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brand woedde aan de Moreelselaan en kon snel worden geblust. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.