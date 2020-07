Bij een steekincident op de Weert in Maastricht is woensdagavond een jongen gewond geraakt. Mogelijk ontstond de steekpartij na een conflict tussen meerdere jongeren, meldt de politie.

Het slachtoffer was aanspreekbaar en ontving zorg van ambulancepersoneel. Via Burgernet is een signalement verspreid van de verdachte, een jongen van ongeveer 14 à 15 jaar oud.